Grenzzaun zur Ukraine auf der Krim gebaut – als Notmaßnahme gegen Provokationen aus Kiew

Auf der Halbinsel Krim ist ein etwa 60 Kilometer langer Zaun an der Grenze zur Ukraine gebaut worden. Er sei notwendig, um die Bevölkerung vor der Regierung in Kiew zu schützen, von der man alles erwarten könne, sagte ein Sprecher des Krim-Parlaments der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti am Freitag. Der Grenzzaun im Norden der Halbinsel werde das Sicherheitsniveau deutlich erhöhen.