Romantische Aufnahme von Unbekannten: Fotografin findet Liebespaar nach acht Jahren Suche

Nach acht Jahren Suche konnte sich die US-Fotografin Joy Groover doch noch mit einem lange Zeit unbekannten Paar treffen, das sie einmal zufällig vor einer Kirche in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida aufgenommen hatte. Das Paar, David und Ashley Barnosky, fand die Fotografin schließlich selbst auf Facebook, nachdem Freunde dem Paares von einer Fernsehreportage über die langjährige Suche berichtet hatten.

Die Fotografin Joy Groover schoss an jenem Tag vor acht Jahren ein paar Fotos zu Weihnachten mit ihrer Familie. Plötzlich konnte sie mit ihrer Kamera eine Szene einfangen, wie David sich hinkniete, als er um Ashleys Hand anhielt. Joy Groover fotografierte diesen Heiratsantrag, hatte aber keine Gelegenheit mehr, das Paar direkt zur Übermittlung der Fotos zu kontaktieren. Seitdem veröffentliche sie jeweils am 12. Dezember diese Bilder in sozialen Netzwerken. In diesem Jahr waren ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt. Das Paar bedankte sich für das Zeugnis dieses romantischen Augenblicks. (UPI)

