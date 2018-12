Israels Ex-Generalstabschef Benny Gantz gründet vor Wahl neue Partei

Der ehemalige israelische Generalstabschef Benny Gantz hat vor der Neuwahl in Israel eine neue Partei gegründet. Das Ziel seiner Partei "Widerstandskraft für Israel" ist laut Medienberichten "die Stärkung Israels als jüdischer und demokratischer Staat". Der 59-Jährige will demnach Veränderungen in den Bereichen Bildung, Infrastruktur, Landwirtschaft, Rechtswesen sowie in der Friedens- und Sicherheitspolitik erzielen.