EU verurteilt israelische Genehmigungen für Siedlungsbau

Quelle: Reuters EU verurteilt israelische Genehmigungen für Siedlungsbau (Archivbild)

Die Europäische Union hat scharfe Kritik an neuen israelischen Genehmigungen für Siedlerwohnungen im Westjordanland geübt. Jegliche Siedlungsaktivität in dem Gebiet sei nach internationalem Recht illegal. Sie untergrabe die Pläne für eine Zwei-Staaten-Lösung und eine langfristige Friedensperspektive, erklärte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Donnerstag.