Vereinigte Arabische Emirate eröffnen Botschaft in Syrien wieder

Quelle: www.globallookpress.com Vereinigte Arabische Emirate eröffnen Botschaft in Syrien wieder (Symbolbild)

Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat am Donnerstag die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Syrien angekündigt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur "WAM" ist die Botschaft in Damaskus sei dem 27. Dezember wieder in Betrieb. Zurzeit ist dort ein VAE-Geschäftsträger tätig.