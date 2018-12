Saudi-Arabiens König besetzt wichtige Regierungsposten neu

Der saudi-arabische König Salman besetzt mehrere Regierungsposten neu und tauscht auch seinen Chefdiplomaten aus. Neuer Außenminister wird der frühere Finanzminister Ibrahim al-Assaf. Er folgt auf Adel al-Dschubair, der seit dem Jahr 2015 im Amt war.

Neue Minister wurden auch für die Nationalgarde sowie die Ministerien für Information und Erziehung benannt. Zudem wurden mehrere Provinzgouverneure ausgetauscht. Den international unter Druck stehenden Kronprinzen Mohammed bin Salman betreffen die Änderungen nicht direkt. Er behält den am Donnerstag veröffentlichten Dekreten zufolge seine Posten als Verteidigungsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Die Zusammensetzung des Sicherheitsrats unter seinem Vorsitz wird aber geändert.

Die Führung Saudi-Arabiens war in den vergangenen Monaten wegen des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi international in die Kritik geraten. Der Kolumnist der Washington Post wurde Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Eine Reihe von Indizien rückte den Thronfolger Mohammed bin Salman in die Nähe der Tat. (dpa)

