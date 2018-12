Atlantik-Überquerung in Sperrholztonne: 71-jähriger Franzose wagt waghalsigen Rekordversuch

Ein 71-Jähriger aus Frankreich hat am Donnerstag eine Reise durch den Atlantik mit einer Sperrholztonne begonnen. Das orangefarbene Fass ist drei Meter lang und rund zwei Meter breit und soll nur mithilfe günstiger Winde und der Strömung bis in die Karibik treiben, wie der Rentner und Triathlet auf der Webseite des Projekts mitteilt. Wenn alles klappt, kommt Savin mit seiner Tonne rund drei Monate später in der Karibik an.