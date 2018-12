Tödlicher Angriff in Ulm: Israel liefert Verdächtigen aus

Quelle: www.globallookpress.com Tödlicher Angriff in Ulm: Israel liefert Verdächtigen aus (Symbolbild)

Fast ein Jahr nach einem Einbruch mit tödlichem Ausgang in Ulm will Israel einen Tatverdächtigen nach Deutschland ausliefern. Das Bezirksgericht in Jerusalem habe die Auslieferung des 34-jährigen Israelis genehmigt, damit er in Deutschland wegen Mordes, schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und Einbruchs angeklagt werden könne, teilte das Justizministerium in Jerusalem am Donnerstag mit.