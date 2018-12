Kanadier wird in China Drogenschmuggel vorgeworfen – ihm droht Todesstrafe

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Ein Kanadier muss sich in China vor Gericht verantworten, weil er Drogen geschmuggelt haben soll. Der Prozess soll am Samstag in der nordostchinesischen Stadt Dalian beginnen, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Es handelt sich demnach um ein Berufungsverfahren, nachdem der Mann in einem früheren Urteil bereits für schuldig befunden wurde, "eine riesige Menge Drogen" geschmuggelt zu haben.