PromaxBDA Awards: RT-Promo zur Fußball-WM 2018 zum besten Promovideo des Jahres gewählt

Das RT-Promovideo anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, an dem der portugiesische Fußballtrainer José Mourinho sowie russischen Balletttänzerinnen und Sportler beteiligt waren, hat den ersten Platz in der Rangliste der besten Videos 2018 laut der Presseschau des internationalen Verbandes PromaxBDA erobert. Mit dem Preis werden die größten Errungenschaften in den Bereichen Promo, Marketing und Design geehrt.