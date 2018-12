Iranisches Ministerium räumt ein: Kaum unabhängige Medien im Land

Quelle: Reuters Iranisches Ministerium räumt ein: Kaum unabhängige Medien im Land (Symbolbild)

Das iranische Kultusministerium hat eingeräumt, dass es fast keine unabhängigen Medien in dem Land gibt. "Die große Mehrheit unserer Medien gehören entweder dem Staat oder wird staatlich finanziert", sagte der Chef der Medienforschungsabteilung in dem Ministerium, Hamid-Resa Siaeiparwar, am Mittwoch nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA.