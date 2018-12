Russland beginnt Unterwassertests der ersten Atom-U-Drohne "Poseidon"

Quelle: Sputnik © Russisches Verteidigungsministerium via Sputnik Russland beginnt Unterwassertests der ersten Atom-U-Drohne "Poseidon" (Symbolbild: Screenshot aus Videopräsentation des russischen Verteidigungsministeriums.)

Das unbemannte Unterwassergerät "Poseidon", dessen Entwicklung Wladimir Putin in seiner Botschaft an die Föderalversammlung Russlands ankündigte und das dank nuklearem Antrieb strategische Reichweite besitzt und nukleare Sprengköpfe tragen kann, ist am Dienstag in die Phase der Tauchtests gegangen.