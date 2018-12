Russisches Militär: Israels Luftschläge in Syrien gefährdeten Landung von zwei Passagierflugzeugen

Russisches Militär: Israels Luftschläge in Syrien gefährdeten Landung von zwei Passagierflugzeugen (Symbolbild)

Am 25. Dezember soll Israel Luftschläge auf Ziele in Syrien abgefeuert haben. Das sei zu dem Zeitpunkt geschehen, als zwei Passagierflugzeuge in Beirut und Damaskus landeten, was zu einer Gefährdung der Sicherheit der Fluggäste führen könnte. Dies teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow mit.