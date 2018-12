Polizei in Kroatien entdeckt 39 Migranten in Lieferwagen

Quelle: www.globallookpress.com Polizei in Kroatien entdeckt 39 Migranten in Lieferwagen (Symbolbild)

Die kroatische Polizei hat in einem aus Bosnien kommenden Lieferwagen 39 Migranten gefunden. Das Fahrzeug war Polizisten am Dienstag im Ortsgebiet von Vrgorac an der Grenze zu Bosnien aufgefallen. Unter den Flüchtlingen und Migranten in dem Lieferwagen war auch eine nicht näher genannte Zahl von Frauen und Kindern, berichtete das Portal "jutarnji.hr" in der Nacht zum Mittwoch unter Berufung auf die Polizei in Split.