Spenden-Plattform GoFundMe erstattet allen Spendern Geld, die angeblichem Obdachlosen halfen

Die Online-Spendenplattform GoFundMe hat gegenüber Associated Press bestätigt, sie habe allen Mitfühlenden deren Spenden zurückerstattet, die an eine Betrügerbande gingen. Insgesamt haben die Menschen etwa 400.000 US-Dollar an einen angeblichen Obdachlosen aus Philadelphia überwiesen, der einer jungen Frau an der Tankstelle sein letztes Geld gegeben hatte. Nach und nach wurden jedoch mehr Details bekannt, die die Geschichte immer unglaubwürdiger erscheinen ließen.