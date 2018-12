Japan tritt aus Internationaler Walfangkommission aus - Jagd zu Geschäftszwecken ab Juli

Quelle: Reuters Japan tritt aus Internationaler Walfangkommission aus - Jagd zu Geschäftszwecken ab Juli (Archivbild vom 28. Juni 2008)

Japan will erstmals seit rund drei Jahrzehnten wieder kommerziell Jagd auf Wale machen. Zu diesem Zweck tritt die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) aus, wie die Regierung in Tokio am Mittwoch offiziell bekanntgab. Die Jagd zu Geschäftszwecken soll ab Juli kommenden Jahres wieder aufgenommen werden.