Nach Stillstand am Londoner Flughafen: Großbritannien installiert Erkennungssysteme gegen Drohnen

Drei Tage nach dem Drohnen-Alarm am Londoner Flughafen Gatwick, der zu einem 36-stündigen Stillstand geführt hatte, will Großbritannien Erkennungssysteme einsetzen, um die Bedrohung durch Drohnen zu beseitigen und ähnliche Pannen in der Zukunft zu vermeiden. Das teilte der britische Minister für Sicherheit, Ben Wallace, am Dienstag mit.