Kirgistan: Auf die Straße zu spucken ist ab 2019 strafbar

Quelle: www.globallookpress.com Kirgistan: Spucken auf der Straße ab 2019 strafbar (im Bild: Weißes Haus in Bischkek)

Wer sich in Kirgistan nicht ordentlich benehmen kann, muss künftig mit Geldstrafen rechnen: Ab dem kommenden Jahr ist das Spucken sowie Abfallbeseitigung und Verbrennung von Hausmüll an dafür nicht geeigneten Orten untersagt. Wer sich nicht an das Gesetz hält, wird schon bald etwa 5.500 Som (etwa 70 Euro) zahlen müssen.