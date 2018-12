Russland erweitert seine Sanktionsliste gegen die Ukraine

Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew hat die Liste von natürlichen und juristischen Personen der Ukraine erweitert, gegen die Russland spezielle restriktive Maßnahmen gelten lässt. Das teilte der Premier in seinem Twitter-Account mit.

"Ich habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Interessen des russischen Staates sowie der russischen Unternehmen und Bürger zu schützen", schrieb Medwedew. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Interfax sollen die Sondermaßnahmen insgesamt mehr als 200 Privatpersonen und Firmen im Nachbarland betreffen. Sie folgen als Erweiterung der Gegensanktionen gegen 322 private und 68 juristische Personen aus der Ukraine, die bereits am 1. November per Regierungsdekret in Kraft gesetzt wurden.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25. Dezember 2018

