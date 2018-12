Studentin sollte Schild "Fuck Nazis, you are not welcome" entfernen, weil es ausgrenzend sei

Quelle: www.globallookpress.com Studentin muss Schild "Fuck Nazis, you are not welcome" entfernen, weil es nicht alle berücksichtigt (Symbolbild)

An der University of Massachusetts Amherst wurde kürzlich ein Plakat mit der Aufschrift „Happy Chanukka“ mit einem Hakenkreuz beschmiert. Daraufhin hat die Studentin Nicole Parsons ein Plakat mit der Aufschrift "Fuck Nazis, you are not welcome" ("... ihr seid hier nicht willkommen") an ihrem Fenster angebracht. Kurz danach wurde sie aufgefordert, das Plakat wieder abzunehmen, da es ausgrenzend sei.