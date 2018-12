Thailand erlaubt als erstes Land in Asien medizinisches Marihuana

Quelle: www.globallookpress.com Thailand erlaubt als erstes Land in Asien medizinisches Marihuana (Symbolbild)

Das thailändische Parlament hat einstimmig für die Freigabe von Marihuana zu medizinischen Zwecken gestimmt. Mit dem am Dienstag beschlossenen Zusatz zum Suchtmittelgesetz ist Thailand der erste Staat in Asien, in dem Cannabis für Medizin und Forschung genutzt werden darf.