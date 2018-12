Mann in China entführt Bus und rast in Menschenmenge: bisher 5 Tote, 21 Verletzte

Quelle: Reuters Mann in China entführt Bus und rast in Menschenmenge: bisher 5 Tote, 21 Verletzte (Symbolbild)

Ein Mann hat am Dienstag einen Bus entführt und mehrere Passanten angefahren. Der Vorfall ereigente sich in der Stadt Longyan in der Provinz Fujian. Nach jüngsten Angaben sollen dabei mindestens fünf Menschen getötet worden sein. Weitere 21 hätten Verletzungen erlitten, hieß es in örtlichen Medien.