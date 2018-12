Rettung per Radio: Britischer Moderator beruhigt Anrufer mit Suizidgedanken während Live-Übertragung

Der britische Moderator Iain Lee soll im Laufe seiner Live-Sendung fast eine halbe Stunde lang versucht haben, einen Anrufer mit Selbstmordgedanken zu beruhigen, während sich die Polizei und ein Rettungswagen auf den Weg machten, um den Mann zu finden und zu retten.

Der Anrufer namens Chris soll eigenen Angaben zufolge eine Überdosis zu sich genommen und auf einer Straße in Plymouth gelegen haben. Iain Lee schaffte es, den Mann ein halbe Stunde in der Leitung zu halten und herauszufinden, was Chris anhatte und wo man ungefähr nach ihm suchen sollte. Während ein Krankenwagen auf dem Weg ihm war, erzählte Chris, dass er an einer Depression und einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidete. „Ich möchte sterben, Iain“, sagte Chris. Lee versuchte, den Mann zu beruhigen. „Halt die Klappe, Mensch. Ich weiß, dass du sterben willst, aber ich liebe dich. Wir können deinen Wunsch, zu sterben, morgen besprechen.“ Ab und zu trat im Laufe des Gesprächs Stille ein und der Moderator fürchtete, dass es mit dem Mann vorbei war.

Ganze 27 Minuten nach dem Beginn des Anrufs bestätigte die Polizei, dass sie den Mann entdeckt hat. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

