Italien errichtet Friedhof für ertrunkene Migranten

Quelle: www.globallookpress.com Italien errichtet Friedhof für ertrunkene Migranten (Symbolbild)

In Italien hat der Bau eines Friedhofs für Migranten begonnen, die bei der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa ums Leben gekommen sind. Fertiggestellt werden solle die Anlage in der süditalienischen Gemeinde Tarsia im kommenden Jahr, berichtete die vatikanische Plattform Vatican News am Montag.