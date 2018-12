Pakistanischer Ex-Premier Sharif zu sieben Jahren Haft verurteilt

Ein pakistanisches Gericht hat den ehemaligen Ministerpräsidenten Nawaz Sharif wegen Korruption zu sieben Jahren Haft verurteilt. Das bestätigten Behördenvertreter am Montag. Dabei ging es vor allem um die ungeklärte Finanzierung eines Stahlwerks in Saudi-Arabien. In einem zweiten Fall wurde Sharif freigesprochen. Sharif werde sofort in Gewahrsam genommen, sagte ein Gerichtsvertreter Journalisten vor Ort.