Bankraub ohne Fluchtweg: Mann überfällt Bank auf norwegischem Archipel Spitzbergen

Es war der erste Banküberfall in der norwegischen Stadt Longyearbyen. Am 21. Dezember kam der 29-jährige russische Tourist in die Sparebank 1 Nord-Norge, wo sich nur drei Mitarbeiter befanden, und drohte ihnen mit einem Gewehr, das er zuvor legal gemietet hatte. Die Bankangestellten alarmierten die Polizei. Der Räuber nahm 70.000 Kronen (rund 7.000 Euro) und verließ den Tatort.