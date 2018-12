Nach Tod von Kleinkind bei Beschneidung: 66-Jähriger festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Nach Tod von Kleinkind bei Beschneidung: 66-Jähriger festgenommen (Symbolbild)

Nach dem Tod eines Zweijährigen bei einem Beschneidungsritual in Italien ist ein 66-Jähriger festgenommen worden. Er werde verdächtigt, am Sonntag in Monterotondo unweit von Rom den Eingriff bei zwei nigerianischen Zwillingsbrüdern vorgenommen zu haben, erklärte die Staatsanwaltschaft Tivoli am Sonntagabend. Einer der beiden Jungen starb. Gerichtsmediziner müssten nun die genaue Todesursache klären, teilte die Behörde mit.