Per Anhalter hinter Gitter: Entlaufener Häftling steigt zufällig ins Auto eines Polizisten ein

Ein 31-jähriger Häftling aus dem US-Bundesstaat Kentucky hat bei seinem Versuch, aus dem Gefängnis zu fliehen, ziemliches Pech gehabt. Allen Lewis schaffte es zunächst zu entkommen, als er aus dem Greenup County Detention Center in eine andere Strafvollzugsbehörde befördert wurde. Lewis beschwerte sich, dass seine Handschellen zu fest geschlossen wären – als ein Polizist diese lockerte, konnte er entkommen.

Der 31-Jährige kam bis zu einer Autobahn und wollte per Anhalter fliehen – doch vor ihm blieb ausgerechnet ein Auto stehen, in dem ein Polizist saß. Der nichts ahnende Häftling setzte sich in dessen Wagen. An den Handschellen erkannte der Gesetzeshüter, dass ein entlaufener Strafgefangener neben ihm saß. Mittlerweile bestätigten Gefängniswärter, dass Lewis wieder in Haft sei.

