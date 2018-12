Debatte um Betrugsfall beim "Spiegel" weitet sich aus: Relotius soll Spendengelder veruntreut haben

Quelle: AFP Debatte um Betrugsfall beim "Spiegel" weitet sich aus: Relotius soll Spendengelder veruntreut haben (Archivbild)

Der "Spiegel" berichtete, dass ihr damals noch freier Mitarbeiter im Jahr 2016 nicht nur eine Geschichte über angebliche syrische Waisenkinder in der Türkei in großen Teilen erfunden, sondern auch privat Spendenaufrufe an Leser verschickt habe, um angeblich den Kindern zu helfen.