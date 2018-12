Bundeskriminalamt: Mehr als 11.000 Vermisste in Deutschland

Quelle: Reuters Bundeskriminalamt: Mehr als 11.000 Vermisste in Deutschland (Symbolbild)

Mehr als 11.000 Menschen werden in Deutschland vermisst – darunter mehr als 7.000 unter 18 Jahren. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden auf Anfrage mit. Rund die Hälfte der vermissten Minderjährigen machen junge, unbegleitete Flüchtlinge aus. Mit Stand 1. Oktober 2018 galten rund 3.500 unbegleitete Flüchtlinge in Deutschland als vermisst, darunter 902 unter 13 Jahren.