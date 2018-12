Polizei nimmt mutmaßlichen IS-Unterstützer in Hamburg fest

Polizei nimmt mutmaßlichen IS-Unterstützer in Hamburg fest (Symbolbild)

Die Hamburger Polizei hat einen 18-jährigen Deutschen verhaftet, der die Terrormiliz "Islamischer Staat" unterstützt haben soll. Der Verdächtige habe in sozialen Medien unter anderem zur Tötung von Polizisten aufgerufen und versucht, Dritte zu bewegen, sich dem IS anzuschließen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach hatten intensive Ermittlungen des Staatsschutzes und der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg auf die Spur des Verdächtigen geführt.