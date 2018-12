Kolumbien: Auto stürzt auf Rolltreppe in Einkaufszentrum – niemand verletzt

Quelle: Reuters

In einem Einkaufszentrum in Kolumbien ist ein Auto durch eine Absperrmauer gebrochen und auf eine Rolltreppe gestürzt. Dabei sei niemand verletzt worden, berichtete die Zeitung "El Tiempo" am Samstag. Es seien lediglich Sachschäden entstanden.