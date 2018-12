Automanager Carlos Ghosn bleibt in Japan weiter in Untersuchungshaft

Quelle: Reuters Automanager Carlos Ghosn bleibt in Japan weiter in Untersuchungshaft (Archivbild)

Ein japanisches Gericht hat einer weiteren Verlängerung der Untersuchungshaft für den Ex-Verwaltungsratschef des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, zugestimmt. Wie das Bezirksgericht in Tokio am Sonntag sagte, sei der Forderung der Staatsanwaltschaft stattgegeben worden, den seit einem Monat in U-Haft sitzenden Manager für zehn weitere Tage zu verhören. Dem Mann wird zur Last gelegt, private Investitionsverluste von 14 Millionen Euro auf seinen früheren Arbeitgeber übertragen zu haben.