Leiter der UN-Beobachtermission reist in den Jemen

Um die Waffenruhe im Jemen überwachen zu können, ist der Leiter eines UN-Teams am Samstag in dem Bürgerkriegsland eingetroffen. Der niederländische Ex-General Patrick Cammaert sei in der südlichen Hafenstadt Aden gelandet, hieß es aus jemenitischen Regierungskreisen.