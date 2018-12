Ende für U-Boot Marke Eigenbau aus Dänemark: Behörden zerstören Tatort

Quelle: Reuters Ende für U-Boot Marke Eigenbau aus Dänemark: Behörden zerstören Tatort (Archivbild)

Die dänischen Behörden haben ein selbstgebautes U-Boot demontiert, auf dem im Jahr 2017 ein Aufsehen erregender Mord an einer schwedischen Journalistin geschehen war. Das Unterwasserfahrzeug sei in Stücke zerlegt und dann zerstört worden, zitierte die Zeitung "Ekstra Bladet" am Samstag Brian Belling von der Kopenhagener Polizei. Der dänische Erfinder und Erbauer des U-Bootes, Peter Madsen, war im September wegen des Mordes an der Journalistin Kim Wall zu lebenslanger Haft verurteilt worden.