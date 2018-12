Kolumbianische Militärs töten Rebellenführer "Guacho"

Quelle: AFP Kolumbianische Militärs töten Rebellenführer "Guacho" (Symbolbild)

In Kolumbien ist der berüchtigte Anführer einer Splittergruppe der früheren FARC-Guerilla aufgespürt und getötet worden. Der kolumbianische Präsident Iván Duque verkündete am Freitagabend (Ortszeit) während einer Konferenz den Tod von Walter Patricio Arizala alias "Guacho". Er sei bei einem Einsatz von Militär und Polizei in der Gemeinde Tumaco im Südwesten des Landes getötet worden.