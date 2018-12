Lastwagenfahrer wird aus Versehen unter Papierhaufen begraben

Quelle: AFP Lastwagenfahrer wird aus Versehen unter Papierhaufen begraben (Symbolbild)

Ein Lastwagenfahrer ist in einem Recyclingbetrieb in Bayern von einem Baggerfahrer aus Versehen in einem Papierhaufen versenkt worden. Nach einer etwa zweistündigen Suche mit zwei Rettungshunden entdeckten Helfer den Mann "in senkrechter Stellung" und gruben ihn aus. Der 69-Jährige habe großes Glück gehabt, teilte die Polizei am Samstag mit.