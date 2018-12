Rumänien führt für Banken "Anti-Gier-Steuer" ein

Quelle: www.globallookpress.com Rumänien führt für Banken "Anti-Gier-Steuer" ein (Symbolbild)

Anderthalb Wochen vor der Übernahme des EU-Ratsvorsitzes durch Rumänien hat die sozial-liberale Regierung des südosteuropäischen Landes eine Sondersteuer für Banken eingeführt. Die sogenannte "Steuer gegen Gier" besteuere die Bilanzsumme der Banken in Abhängigkeit von der Höhe des jeweiligen rumänischen Interbank-Zinssatzes, erklärte Finanzminister Eugen Teodorovici am Freitagabend. Ähnliche Bankensteuern hatten in den vergangenen Jahren auch Ungarn, Polen und die Slowakei eingeführt.