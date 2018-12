Neuseeländische Frauen bekommen eigene Schafschur-Wettbewerbe

Frauen können bei den wichtigsten Schafschurmeisterschaften Neuseelands im kommenden Jahr erstmals in einer eigenen Kategorie antreten. Die "Golden Shears" und die "New Zealand Shears" haben für ihre nächsten Veranstaltungen im Februar und März Durchläufe und Finalrunden ausschließlich für Schererinnen angekündigt. Vertreterinnen der männerdominierten Szene freuen sich über die Entscheidung der Veranstalter.

Bisher hatten Frauen an Wettkämpfen für Männer teilgenommen. Die 150 Jahre alte Disziplin habe damit auf den wachsenden Andrang von Schererinnen reagiert, sagte Claire Grainger, Präsidentin von "New Zealand Shears". Zusätzlichen Druck erhielt die Branche durch die Dokumentation "She Shears" (auf Deutsch "Sie schert"), die Mitte Oktober in den neuseeländischen Kinos angelaufen war und das öffentliche Interesse für das Thema entfacht hatte. (dpa)

Mehr zum Thema - Den Schafen zuliebe: Tierschützer wollen britisches Dorf "Wool" in "Vegan Wool" umbenennen