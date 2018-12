Kanada verurteilt "willkürliche Festnahme" seiner Bürger in China

Quelle: Reuters Kanada verurteilt "willkürliche Festnahme" seiner Bürger in China (Archivbild)

Kanada hat gegen die "willkürliche Festnahme" zweier Bürger in China protestiert. Außenministerin Chrystia Freeland forderte am Freitagabend von Peking die sofortige Freilassung von zwei Kanadiern, denen vorgeworfen wird, in Aktivitäten verwickelt zu sein, die "die nationale Sicherheit gefährden". "Kanada ist ein Land, das von den Regeln des Gesetzes regiert wird", sagte die Diplomatin an die Adresse Pekings.