Erneut Tausende bei Protest gegen Regierung in Budapest

Quelle: Reuters

In Budapest haben am Freitagabend erneut tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán demonstriert. Nach einem Marsch durch die Innenstadt zogen sie vor das Budapester Parlament. Wie schon in den vergangenen Tagen forderten die Demonstranten die Rücknahme eines Gesetzes, das die Überstunden neu regelt.