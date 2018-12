Drei Zwillingspaare: Am selben Tag gezeugt, aber mit 15 Jahren Altersunterschied geboren

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Auf den ersten Blick scheint es wahrhaftig ein medizinisches Wunder: Drei Zwillingspaare im Alter von sechs Monaten, einem und 15 Jahren werden in drei verschiedenen US-Familien Hunderte Kilometer voneinander entfernt aufgezogen. Sie alle wurden aber am selben Tag vor 16 Jahren von denselben biologischen Eltern gezeugt. Dank den Bemühungen der Letzteren stehen alle sechs seit diesem Jahr miteinander in fester Verbindung. Die rührende Geschichte gab die Zeitung New York Post wieder.