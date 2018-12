Benefiz-Trauerfeier: Todkranker Mann verkauft Tickets für seine Beerdigung

Ein todkranker Mann aus Cardiff verkauft Tickets für eigene Beerdigung – und zwar für einen guten Zweck. Der 72-jährige Keith Cass sammelt Geld für seine Wohltätigkeitskampagne Red Sock, die Menschen mit dem Prostatakrebs hilft.

Es werden 500 Tickets der drei Kategorien angeboten – goldene, silberne und bronzene. Der Leichenschmaus werde in drei separaten Räumen eines Hauses abgehalten. In dem Zimmer für Menschen mit goldenen Tickets für ungefähr 111 Euro wird Hummer und Sekt serviert. Für die mit einer silbernen Eintrittskarte für 55 Euro wird es mit Garnelen belegte Brötchen und Wein geben. Für 28 Euro bekommt man Bier und Kartoffelchips. Außerdem soll eine Videoansprache von Keith Cass in jedem Zimmer gezeigt werden. Er plant auch, einen Komiker und eine Musikgruppe für den Abend zu engagieren. Der 72-Jährige will, dass man nach seinem Tod sagt, dass er etwas bewirkt hat.

Seine Kampagne startete der selbst an Prostatakrebs leidende Keith Cass im Jahr 2007. Am Tag seiner Diagnose trug er rote Socken, daher der Name Red Sock Kampagne. Seitdem hat er Tausenden Männern geholfen, indem er die Sensibilisierung für die Krankheit erhöhte.

Mehr zum Thema - Australierin springt mit 102 Jahren zum Fallschirm-Weltrekord – für guten Zweck