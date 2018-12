"Arbeiten Sie beim GRU?" RT eröffnet eigenen Online-Shop

Quelle: Sputnik Alexander Petrow und Ruslan Boschirow, die London für das Attentat auf die Skripals verantwortlich macht

Pünktlich zum Weihnachts-Einkauf: Am 21. Dezember hat RT seinen eigenen Internet-Shop SHOP-RT.COM eröffnet. Den Kunden wird eine reiche Palette an RT-spezifischen Waren angeboten. Zum Verkauft stehen zum Beispiel die schon berühmt gewordenen T-Shirts mit den Aufschriften "Arbeiten Sie beim GRU?" und "Auslandsagent". Außerdem gibt es Krüge, Kissen, Aufkleber für Autos, Mützen, Regenschirme und so weiter.