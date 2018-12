Britischer Drogenboss in Frankreich zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Einer der bedeutendsten Drogenhändler Europas ist in Frankreich zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht in Paris sprach den Briten am Freitag schuldig, 1,3 Tonnen reines Kokain an Bord einer Air-France-Maschine aus Venezuela nach Frankreich importiert zu haben.