Quelle: Reuters Mutmaßliche Drohnensichtung: Flugbetrieb in Gatwick wieder gestoppt

Der Flugbetrieb am Londoner Flughafen Gatwick ist nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung wieder eingestellt worden. Das teilte laut Nachrichtenagentur PA eine Flughafensprecherin am Freitagabend mit. Erst am Morgen hatten nach rund 36 Stunden des Stillstands wieder Flugzeuge in Gatwick starten und landen können. Zuvor waren rund 40 Mal Drohnen über dem Flughafen gesichtet worden, zuletzt am späten Donnerstagabend.