In Menschenmenge gerast - Polizei geht von Suizidversuch aus

Quelle: Reuters In Menschenmenge gerast - Polizei geht von Suizidversuch aus

Die Polizei hat den Autofahrer, der in Recklinghausen in eine Menschenmenge an einer Haltestelle gerast ist, im Krankenhaus festgenommen. Die Ermittler gehen auf Grundlage von Spuren am Tatort und Befragungen von einem Suizidversuch aus, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag hieß. Die Staatsanwaltschaft Bochum übernahm die Ermittlungen gegen den Mann.