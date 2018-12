Am Anfang war die DNA: Biohacker spritzt sich auf Erbgut verschlüsselten Bibeltext und Koransure

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Leidenschaft für Biohacking und reine Neugier haben den Teenager Adrien Locatelli aus der französischen Stadt Grenoble zu einem sensationellen, zugleich aber auch sehr riskanten Experiment am eigenen Körper inspiriert. Mithilfe einer Chiffrier-App konvertierte er Teile des 1. Buch Mose des christlichen Alten Testaments sowie die 13. Sure des Korans in einen DNS-Code und injizierte sich diesen in seine beiden Oberschenkel – nur um festzustellen, ob das überhaupt möglich war.