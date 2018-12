Zug in Serbien rast in Schulbus – mehrere Tote, zwei Dutzend Verletzte (Video)

© https://twitter.com/fabianvendrig/status/1076044010471505922 Zug in Serbien rast in Schulbus – mehrere Tote, zwei Dutzend Verletzte (Video)

In Serbien ist am Freitag ein Eisenbahnzug in einen Schulbus gerast – die Zahl der Todesopfer beläuft sich aktuell auf fünf, an die zwanzig Menschen sind verletzt, mehrere davon schweben in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich nahe der drittgrößten Stadt Serbiens Niš, etwa 250 Kilometer südlich von Belgrad.