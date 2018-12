Proton-M-Rakete mit Militärsatelliten gestartet

Russischer Militärsatellit von Proton-M-Rakete gestartet (Archivbild: Start einer Proton-M mit spanischen Telekommunikationssatellit Amazonas-5 vom Weltraumhafen Baikonur am 12.09.2017)

Eine Trägerrakete vom Typ Proton-M mit einem militärischen Satelliten ist am Freitag vom Weltraumhafen Baikonur in Kasachstan gestartet worden. Dies meldet die Informations- und Kommunikationsabteilung des russischen Verteidigungsministeriums. Alle Startvorbereitungen und der Start selbst um 03:20 Moskauer Zeit liefen ordnungsgemäß ab.

Zum vorausgeplanten Zeitpunkt um 03:30 Moskauer Zeit, also zehn Minuten nach dem Start, wurde der Kopfteil der Rakete, bestehend aus dem Satelliten und der Raketen-Oberstufe Bris-M, von der dritten Stufe der Trägerrakete abgetrennt. Auch diese Operation lief ordnungsgemäß ab, gibt RIA Nowosti die Meldung des russischen Verteidigungsministeriums wieder. Die weitere Flugbahn des Satelliten in den geplanten operativen Orbit wird nun einige Stunden in Anspruch nehmen.

Quelle: Sputnik Archivbild: Transport einer Trägerrakete vom Typ Proton-M mit der Oberstufe Bris-M und dem chinesischen Kommuniktaionssatelliten AsiaSat 7 am 22.11.2011.

Bereits gestern konnte gemeldet werden, dass die Sojus-Landekapsel mit den drei Raumfahrern Sergej Prokopjew, Alexander Gerst und Serena Auñón-Chancellor bei ihrer Rückkehr von der Weltraumstation ISS planmäßig und sicher in der kasachischen Steppe gelandet ist.

